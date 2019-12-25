ФСБ пресекла деятельность террористов в Казани

Против пятерых подозреваемых возбуждено уголовное дело.

ФСБ России пресекла деятельность экстремистов в Казани. Об этом рассказали представители Центра общественных связей. По данным ведомства, задержаны члены террористической группировки"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной на территории России. В общей сложности силовики поймали пятерых человек.

В городе Казань пресечена деятельность ячейки международной террористической организации… задержано пять её участников... в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело заявление ЦОС ФСБ

В ведомстве рассказали, что подозреваемые планировали создать "всемирный халифат". Они намеревались насильственными действиями свергнуть действующую власть. Члены группировки распространяли террористическую идеологию в Татарстане, вербовали в свои ряды мусульман. При обысках найдены запрещенные материалы для пропаганды, средства связи с электронные носители информации.

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Фото: Piter.tv