В Томской области задержан маньяк, орудовавший 12 лет

Правоохранительные органы установили причастность мужчины к преступлениям благодаря ДНК-тесту.

Задержание серийного насильника, орудовавшего на протяжении 12 лет, сняли на видео. Ролик опубликован представителями пресс-службы полиции по Томской области. В МВД рассказали, что маньяк нападал на женщин в период с 2008 по 2020 года. Опознать преступника специалисты смогли при помощи ДНК-анализа.

На данный момент известно, что мужчина пойман по месту жительства. Ему предъявлено обвинение. Сейчас подозреваемый заключен под стражу.

Стало известно об обнаружении убившего 100 женщин Орского маньяка.

Видео: мвд.рф