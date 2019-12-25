В Иванове задержали серийного педофила из Азербайджана

Жертвами маньяка стали по меньшей мере 5 девочек в возрасте от 9 до 11 лет.

В Иванове задержан серийный маньяк педофил, который насиловал девочек от 9 до 11 лет.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Ивановской области сообщает, что сегодня в среду, 12 августа, в Иванове был задержан мужчина, подозреваемый в сексуальном насилии над 5ю девочками в возрасте 9-11 лет. Насилия свершались за последние 2 недели. Все пострадавшие описывали один и тот же сценарий и одну и ту же внешность педофила.

Мужчина подходил в безлюдных местах к девочкам и совершал свои гнусные действия. Вскоре личность мужчины была установлена. Им оказался 26-летний гражданин Азербайджана.

Накануне один из Ивановских депутатам обращался к азербайджанской диаспоре в Иваново, чтобы те выдали педофила.

Ранее:В Омске задержали педофила, который напал на 6-летнюю девочку в подъезде многоэтажки

Фото: ВК, Иваново 24