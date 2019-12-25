В Подмосковье при пожаре погиб основной свидетель по уголовному делу Виктора Батурина

Обстоятельства гибели мужчины определит СК РФ.

В Московской области погиб 56-летний бизнесмен и бывший вице-президент Параолимпийского комитета Москвы Игорь Вашуркин. Он проходил основным свидетелем по уголовному делу в отношении брата богатейшей россиянки Елены Батуриной, вошедшей в рейтинг Forbes. Тело жертвы найдено на пепелище после пожара в частном двухэтажном доме в на территории Немчиновки. Причину гибели мужчины установят следователи.

Напомним, что Мосгорсуд оставил бизнесмена Виктора Батурина в СИЗО до 1 декабря. В отношении предпринимателя ведется расследование по статье 1259 (о покушении на мошенничество). Его задержали 1 июля за события, которые произошли в 2011 году. Тогда Батурин обратился в суд с иском о возврате ему 25% компании "Интеко". Он предоставил договор с подписью сестры Елены Батуриной. Батурина утверждала, что подпись не ее.

Фото: Piter.tv, Telegram / 112

