Forbes назвал богатейших женщин России

За год ее состояние выросло на 1200%.

Гендиректор и основатель онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук заняла первое место в списке богатейших женщин России по версии журнала Forbes. Список был опубликован на сайте издания.

Отмечается, что состояние Бакальчук за год выросло на 1200%. По этому показателю она заняла второе место среди всех миллиардеров мира из рейтинга Forbes 2021 года. Состояние основателя Wildberries издание оценило в $13 млрд Так, в 2020 году оборот Wildberries составил 437,2 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом этот показатель вырос на 96%.

На втором месте рейтинга расположилась экс-президент компании Inteco Management Елена Батурина. Свой капитал, по информации издания, она увеличила за счет продажи компании "Интеко" Микаилу Шишханову. Состояние Батуриной оценивается в $1,3 млрд.

Третье место в рейтинге занимает гендиректор "Черкизово" Лидия Михайлова со своей семьей ($1,3 долларов). В топ-5 вошли также Екатерина Федун (дочь второго крупнейшего акционера компании "Лукойл" Леонида Федуна) с состоянием $900 млн и Валентина Шнайдер с семьей ($650 млн).

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