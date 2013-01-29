Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество

Расследование ведет Центральный аппарат СК РФ.

Российского бизнесмена Виктора Батурина задержали по уголовному делу о покушении на мошенничество. Об этом журналистам ТАСС рассказала адвокат, представляющая интересы предпринимателя. Известно, что расследованием занимается Центральный аппарат Следственного комитета. По результатам оперативных действий будет решен вопрос о мере пресечения.

В настоящее время Батурин задержан, с ним проводятся следственные действия. Татьяна Тонова, адвокат Батурина

Напомним, что Виктор Батурин является братом вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. В отношении его заведено уже не первое уголовное дело. В 2011 году Пресненский районный суд столицы признал бизнесмена виновным по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в центре города. Мужчина получил наказание в виде условного срока на три года. Позже Батурин стал фигурантом дела о мошенничестве при продаже за 5,5 млрд рублей двух векселей "Интеко-Агро" и "Интеко" предпринимателю из Великобритании. По решению Гагаринского суда предприниматель получил семь лет лишения свободы в 2013 году. Также 22 января 2016 года Верховным судом Калмыкии бизнесмен освобожден из колонии досрочно. Оставшуюся часть отбывания наказания ему заменили на штраф.

Фото: Piter.tv