В Подмосковье обнаружили тела ребенка и двух пенсионеров в выгребной яме

Из-за резкого увеличения уровня воды кто-то из взрослых спустился в яму для устранения проблемы, но не смог выбраться.

В Московской области в выгребной яме были обнаружены тела трехлетней девочки и двух пенсионеров. Об этом информирует ГУ СК по Подмосковью.

О происшествии стало известно 28 июня. Инцидент произошел в поселке Обухово. На пульт экстренных служб поступило сообщение о нахождении тел ребенка, а также двух лиц пенсионного возраста. Они приходились прабабушкой и прадедушкой девочки.

По предварительной версии следствия, кто-то из членов семьи спустился в выгребную яму, чтобы справиться с резко поднявшимся уровнем воды. Остальные прибыли на подмогу, однако не смогли выбраться обратно наружу.

По факту инцидента начата проверка, опрошены родственники погибших, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним 28 июня на Москву и область обрушился ливень, который стал причиной подтоплений ряда улиц и станций метро. Из-за неблагоприятных погодных условий затруднено движение транспорта по столичным автодорогам. Местами образовались подтопления. Шквалистый ветер повалил несколько деревьев и повредил магазинные витрины.

Ранее на севере Москвы обрушилась часть крыши здания из-за сильного ветра.

Фото: Instagram /СК РФ