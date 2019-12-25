Тело пропавшей 19-летней девушки найдено в лесу в Лужском районе

Поисковые отряды обнаружили закопанный труп Марии Кирюновой.

В результате следственных действий и поисковых работ 28 июня рядом с деревней Новые Крупели было найдено тело 19-летней Марии Кирюновой, пропавшей в конце марта текущего года. О завершении поисков сообщило издание 47news со ссылкой на представителей следственного комитета. Убитая девушка была закопана в лесу рядом с линией электропередач.

Сообщается, что место было указано задержанным 26 июня в Брянской области мужем девушки, Александром Кирюновым, объявленным в розыск по подозрению в совершении убийства. Подозреваемый был доставлен в Ленобласть накануне и дал признательные показания. 31-летний мужчина был женат на своей бывшей падчерице и, согласно показаниям бывшей жены, матери Марии, задушил девушку в машине после ссоры. Сама мать после убийства участвовала в захоронении тела дочери. Расследование обстоятельств смерти девушки и определение причастности ее матери продолжаются.

29 июня тело несовершеннолетней девушки было найдено в карьере рядом с микрорайоном Пугарево.

Фото: Pixabay