Мужчина, женившийся на падчерице, а затем убивший ее, задержан в Брянской области

Житель Луги, пустившийся в бега после убийства жены, пойман под Брянском.

В ночь с 27 на 28 июня подозреваемый в убийстве своей бывшей падчерицы Александр Кирюнов, 31-летний житель Луги, был доставлен обратно в Ленобласть после неудачной попытки бегства. Мужчина был пойман в Брянской области 26 июня; по данным источника Piter.TV в правоохранительных органах, он надеялся скрыться за границей, предположительно, в Украине, и таким образом избежать уголовного преследования. Сейчас Кирюнов помещен в следственный изолятор, и в ближайшее время для него будет избрана мера пресечения.

Прежде не привлекавшийся к уголовной ответственности работник автомастерской, Александр Кирюнов был объявлен в розыск вскоре после исчезновения своей 19-летней жены Марии, приходившейся ему падчерицей во время предыдущего супружества. Мария пропала 25 марта нынешнего года, причем о пропаже девушки заявила ее сорокалетняя мать, на которой ранее был женат Кирюнов. Следователям женщина рассказала, что бывший отчим и нынешний муж Марии задушил ее - будто бы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Для того чтобы избавиться от тела, он призвал на помощь мать убитой.

В данный момент, основываясь на показаниях матери Марии, в окрестностях деревни Крупели следователи ищут тело пропавшей девушки. Осуществляется комплекс криминалистических экспертиз и следственных действий, возбуждено уголовное дело.

Ранее присяжные два раза оправдали петербуржца, обвиняемого в убийстве матери и отчима.

Фото: Pixabay