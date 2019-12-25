Присяжные два раза оправдали петербуржца, обвиняемого в убийстве матери и отчима

Первый аналогичный вердикт был вынесен в июне 2020 года.

Санкт-Петербургский городской суд огласил вердикт по делу мужчины, которого обвиняли в жестоком убийстве матери и отчима. Присяжные второй раз признали подсудимого невиновным. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Из восьми присяжных невиновным мужчину назвали пятеро. Первый аналогичный вердикт был вынесен в июне 2020 года.

По версии следователей, в феврале 2019 года мужчина поссорился со своей матерью и отчимом. После этого обвиняемый более десяти раз ножом ударил мать. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Потом он четыре раза ударил ножом отчима и еще ударил его предметом, попавшимся под руку.

При этом ранее подсудимый отбывал наказание за похожее преступление. В 2004 году суд отправил его на 8,5 лет в колонию строгого режима за убийство случайной знакомой на Казанской площади. Он придушил жертву, потом еще несколько раз ударил штык-ножом.

Ранее петербургский суд отправил на принудительное лечение депутата после убийства жены.

Фото: Piter.tv