На севере Москвы обрушилась часть крыши здания из-за сильного ветра

Площадь обрушения составила около 25 квадратных метров.

В Москве сильный ветер стал причиной обрушения части крыши одного из зданий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице Правды на севере российской столицы. В результате происшествия были повреждены несколько припаркованных рядом со зданием транспортных средств.

Площадь обрушения составила около 25 квадратных метров.

По данным источника СМИ, сильный ветер в Москве повалил деревья, рекламные щиты, а также повредил в общей сложности более десяти автомобилей. Перед стихией ГУ МЧС России по столице распространило экстренное предупреждение о сильном ливне, грозе, граде и шквалистом ветре до конца дня 28 июня.

Ранее в Москве закрыли три станции метро из-за ливня.

Видео: Telegram / LIFE SHOT, Baza