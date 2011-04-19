В Подмосковье обнаружили девочку-маугли, жившую с 19 кошками

Прокуратура проводит проверку.

В Подмосковье нашли двух девочек-маугли, которые жили вместе с 19-ю кошками. Об этом сообщили журналисты из Telegram-канала Mash. По данным СМИ, матерью истощенных детей является неонацистка из Латвии. В настоящее время региональная прокуратура проводит проверку по условиям жизни и обращению с несовершеннолетними.

Известно, что полиция случайно обнаружила девочек в Талдоме. Правоохранительные органы гнались за подозрительным молодым человеком по улице Салтыкова-Щедрина, а после зашли за ним в частный дом. Там оперативники увидели Дацэ и Мышану. По словам представителей закона, девочки 6 и 11 лет были "недокормленные и чудовищно грязные". Позже было установлено, что родительница называет себя Алприкой. На ее странице в социальной сети опубликованы неонацистские лозунги и фотографии с приветствиями определенного вида.

В МВД подчеркнули, что Дацэ ползала на четвереньках и откликалась на "кис-кис". Сама малышка не умела говорить. Из-за истощения детей медики не сразу смогли определить их возраст. Старшая дочь не могла вспомнить, когда в последний раз была в школе.

В Подмосковье полицейский застрелил мужчину, угрожавшего массовым убийством.

Фото: Telegram/Mash

