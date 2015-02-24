ФСБ изъяла в Подмосковье крупную партию синтетических наркотиков

Участникам группировки грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

ФСБ задержала в Подмосковье участников группировки, которая налаживала производство и сбыт крупной партии синтетических наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественный связей (ЦОС) ФСБ.

Сообщается, что задержание произошло на территории Клинского городского округа Московской области В ходе спецоперации сотрудниками ФСБ было изъято наркотическое средство -PVP общей массой не менее 40 кг, а также лабораторное оборудование и другие химические вещества.

Также в ЦОС ФСБ сообщили, что группировка специализировалась на производстве и незаконном сбыте синтетических наркотиков в Интернете в интереса одного онлайн-магазина. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство наркотических средств в особо крупном размере). Участникам группировки грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Видео: ФСБ России