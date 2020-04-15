Подозреваемые могут быть связаны с боевиками на Ближнем Востоке.

В Калининграде задержали двоих членов террористической организации. Об этом сообщили представители ФСБ России. По данным силового ведомства, в регионе находились двое подозреваемых в принадлежности к международной террористической организации, запрещенной на территории России "Катиба имам аль-Бухари". Мероприятия велись при содействии Росгвардии.

В ФСБ уточнили, что экстремисты исповедовали радикальный ислам. Они подозреваются в пропагандистской деятельности по распространению террористических идей среди местных мусульман. Предположительно, фигуранты расследования поддерживали связь с боевиками, которые могут быть причастны к террористическим движениям, действующим в странах Ближнего Востока.

ФСБ РФ решает вопрос о принудительном выдворении задержанных из России.

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Фото: Piter.tv