Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение участии в ОПГ и мошенничестве в особо крупном размере.

МВД задержало 11 подозреваемых по делу о хищении ₽10 млрд у "Россетей". Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Чиновница уточнила, что речь идет о бывших руководителях региональных энергетических фирм, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, а также участии в преступном сообществе.

Это экс-главы ПАО "Архэнергосбыт", ПАО "Вологдаэнергосбыт", АО "Роскоммунэнерго", АО "Хакасэнергосбыт" и ПАО "Челябэнергосбыт" Илья Шульгин, Елизавета Сахно, Вадим Литвинов, Светлана Никодимова, Елена Дормидонова, Владимир Гайлит, работники этих организаций и бывший управляющий АКБ "Мосуралбанк" Николай Корнеев. заявление пресс-службы МВД РФ

Правоохранительные органы совместно с ФСБ и Росгвардией провели обыски по 15 адресам в рамках расследования уголовного дела. Следствие полагает, что в период с 2004 по 2019 года участники ОПГ вывели в подконтрольные им иностранные компании более 10 млрд рублей.

Пойманы мошенники-лжеродственники, которые выманивали деньги у пожилых петербуржцев.

Фото: официальный сайт МВД России