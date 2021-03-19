Об оперативных мероприятиях сообщили представители редакции и общественной организации.

В редакцию "МБХ медиа" и офис "Открытой России" пришли силовики. Об этом сообщили представители РБК со ссылкой на полученную от главного редактора издания Вероники Куцыло информацию.

По нашим данным, их точно больше четырех человек, у них есть группа поддержки — товарищи в балаклавах, и они ждут пока кто-нибудь приедет в редакцию...но по имеющимся данным, они собираются провести какие-то мероприятия. Вероника Куцыло, главред

Исполнительный директор "МБХ" Андрей Пивоваров также подтвердил "РБК" сведения о том, что силовики пришли в столичный офис движения "Открытия Россия". Напомним, что одноименную организацию в 2017 году Генеральная прокуратура России признала нежелательной. Компания была зарегистрирована в Великобритании, но после 2017 года продолжила свое существование в качестве незарегистрированной общественной организации.

Координатор организации Татьяна Усманова в интервью "РБК" уточнила, что сейчас в офисе нет никого из сотрудников. Однако по камерам видеонаблюдения представители организации увидели, что ведется обыск.

Включен свет, видны ноги каких-то людей в штатском, поэтому там кто-то ходит. Сейчас коллеги туда доберутся и скажут больше информации. Татьяна Усманова

Журналисты "РБК" направили запросы по данной ситуации в пресс-службу МВД и Следственного комитета России по региону.

Главред "Медизоны" Сергей Смирнов вышел на свободу из изолятора в Сахарово.

Видео: TG / МБХ медиа