Ростовский суд назначил условный срок активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко

Шевченко обвиняли в участии в деятельности организации, признанной нежелательной не территории России.

Ростовский суд назначил условный срок в четыре года активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко. Об этом в своём телеграм-канале сообщает её адвокат Сергей Бадамшин.

Также Шевченко назначили испытательный срок 4 года.

Без реального наказания. Сергей Бадамшин, адвокат

Шевченко обвиняли в участии в деятельности организации, признанной нежелательной не территории России. Это первый судебный процесс по данной статье.

Ранее мы писали, что петербуржец, ударивший полицейского на станции метро "Обухово", проведет в колонии полтора года.

Видео: Telegram/Таня Ф.