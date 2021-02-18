Ростовский суд назначил условный срок активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко

Ростовский суд назначил условный срок в четыре года активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко. Об этом в своём телеграм-канале сообщает её адвокат Сергей Бадамшин.
Также Шевченко назначили испытательный срок 4 года.
Без реального наказания.
Сергей Бадамшин, адвокат
Шевченко обвиняли в участии в деятельности организации, признанной нежелательной не территории России. Это первый судебный процесс по данной статье.
Ранее мы писали, что петербуржец, ударивший полицейского на станции метро "Обухово", проведет в колонии полтора года.
Видео: Telegram/Таня Ф.
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