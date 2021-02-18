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Ростовский суд назначил условный срок активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко

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Шевченко обвиняли в участии в деятельности организации, признанной нежелательной не территории России.

Ростовский суд назначил условный срок в четыре года активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко. Об этом в своём телеграм-канале сообщает её адвокат Сергей Бадамшин.

Также Шевченко назначили испытательный срок 4 года.

Без реального наказания.

Сергей Бадамшин, адвокат

Шевченко обвиняли в участии в деятельности организации, признанной нежелательной не территории России. Это первый судебный процесс по данной статье.

Ранее мы писали, что петербуржец, ударивший полицейского на станции метро "Обухово", проведет в колонии полтора года.

Видео: Telegram/Таня Ф.

 
Теги: анастасия шевченко, открытая россия, суд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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elminarov
Сегодня 16:52

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Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.

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