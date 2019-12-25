Петербуржец, ударивший полицейского на станции метро "Обухово", проведет в колонии полтора года

Мужчина был пьян и грубо выражался.

Невский районный суд Петербурга приговорил горожанина Владимира Андреева к 1,8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, мужчина признан виновным в насилии в отношении представителям власти.

Установлено, что в ноябре прошлого года пьяный Андреев распустил руки в ответ на требование полицейского прекратить нарушение общественного порядка. Неадекватного Андреева правоохранитель заметил в вестибюле станции метро "Обухово": мужчина был не только пьян, но и еще и громко матерился в присутствии других пассажиров. В итоге Андреев ударил полицейского кулаком в голову.

Суд отметил, что ранее Андреев был судим за тяжкие преступления и признал свою вину. Мужчину взяли под стражу в зале суда немедленно.

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Фото: Piter.TV