Водителя автобуса осудили на 1,5 года за смерть сбитого пешехода

Наезд произошел в сентябре прошлого года.

Московский районный суд Петербурга огласил приговор водителю автобуса Наталье Шолевой, признанной виновной в нарушении ПДД. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, по вине женщины погиб пешеход.

Инцидент произошел вечером 9 сентября прошлого года. Шолева, управляя "ЛИАЗом 525660" ООО "Автотранспортная компания", двигалась по Пулковскому шоссе по направлению к площади Победы. Приближаясь к регулируемому пешеходному переходу у дома №2 по площади Победы, водитель избрала скорость 30-40 км/ч и проигнорировала красный сигнал светофора. Там автобус и наехал на пешехода, пересекавшую проезжую часть шоссе на разрешающий сигнал. В результате наезда пешеход получил столь тяжкие травмы, что скончался спустя несколько дней в городской больнице.

Шолева признала вину, суд учел несудимость женщины и положительные характеристики по месту работы, а также привлечение к административной ответственности за другие нарушения ПДД. Водителю назначили полтора года лишения свободы в колонии-поселении и лишение автомобильных прав на два года.

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Фото: Piter.TV