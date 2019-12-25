Пострадавшую от удара полицейского Маргариту Юдину выписали после повторной госпитализации

Круглосуточного наблюдения медиков за женщиной не требуется, но она будет находиться на амбулаторном лечении.

Маргариту Юдину, которую полицейский ударил в живот ногой на протестной акции 23 января, повторно выписали из больницы. Теперь она будет проходить лечение амбулаторно, сообщила "Команда 29". Правозащитники будут представлять интересы пострадавшей.

Юдиной стало плохо в ночь с 26 на 27 января, после того как к ней пришли сотрудники прокуратуры и органы опеки. Ее госпитализировали в Елизаветинскую больницу. За последнюю неделю это второй раз, когда женщина ложилась в стационар. После удара, который нанес ей полицейский, пострадавшую отвезли в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе, однако спустя сутки уже выписали. К ней в палату приходил виновник случившегося и принес ей свои извинения. Сначала женщина простила полицейского, но позже пожалела об этом.

Адвокат "Команды 29" Евгений Смирнов рассказал о том, что сегодня выписка проходила под пристальным вниманием правоохранительных органов: за машиной, в которой находилась Юдиной, следовали автомобили "наружки".

Сейчас дети Маргариты находятся в безопасном месте с матерью, в том числе несовершеннолетняя дочь. Евгений Смирнов, адвокат

Правозащитники объявили сбор средств в поддержку Маргариты Юдиной. Они пойдут на медицинские расходы, материальную помощь семье и юридическую поддержку.

Фото: "Команда 29"