Главред "Медизоны" Сергей Смирнов вышел на свободу из изолятора в Сахарово

Мосгорсуд в апелляции сократил срок ареста до 15 суток.

Главный редактор "Медизоны" Сергей Смирнов вышел на свободу из изолятора временного содержания в Сахарово. Об этом сообщает телеграм-канал одного из журналистов "Медизоны" Егора Сковороды.

Смирнов вышел. Егор Сковорода, журналист

Главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова арестовали на 25 суток. Решение вынес Тверской городской суд. Следствие установило, что Смирнов нарушил часть 8 статьи 20.2, наказание по которой предполагает до 30 суток ареста. Причиной стала картинка, которую главред "Медиазоны" разместил на своей странице в Twitter – следствие посчитало, что через неё Смирнов призывал граждан на несанкционированные акции 23 января.

Позже Мосгорсуд в апелляции сократил срок ареста до 15 суток.

Ранее омбудсмен рассказала, что главреду "Медиазоны" Смирнову оказали медпомощь.

Фото: Егор Сковорода

Видео: TG / МБХ Медиа