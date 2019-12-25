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Омбудсмен рассказала, что главреду "Медиазоны" Смирнову оказали медпомощь
Сегодня, 13:35
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matveyvn

Омбудсмен рассказала, что главреду "Медиазоны" Смирнову оказали медпомощь

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В камере теперь создана возможность для проветривания.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала, что главному редакторы "Медиазоны" Сергею Смирнову, арестованному на 15 суток, оказали медпомощь. Он отбывает арест в центре временного содержания в Сахарово.

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что Смирнов жалуется на адские условия в новой камере содержания, куда его перевели накануне. По его словам, в двухместной камере из-за раскалённых батарей стояла жара больше 30 градусов — из-за этого у Сергея Смирнова увеличилось давление.

Сергею Смирнову оказана необходимая медицинская помощь, состояние его здоровья контролируется медиками.

Татьяна Потяева, уполномоченный по правам человека в РФ

Она отметила, что в камере теперь создана возможность для проветривания.

Ранее мы писали, что защита главреда "Медиазоны" Смирнова подаст жалобу на решение арестовать его на 25 суток.

Фото: pixabay.com

Теги: медиазона, сахарово, смирнов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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