Омбудсмен рассказала, что главреду "Медиазоны" Смирнову оказали медпомощь

В камере теперь создана возможность для проветривания.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала, что главному редакторы "Медиазоны" Сергею Смирнову, арестованному на 15 суток, оказали медпомощь. Он отбывает арест в центре временного содержания в Сахарово.

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что Смирнов жалуется на адские условия в новой камере содержания, куда его перевели накануне. По его словам, в двухместной камере из-за раскалённых батарей стояла жара больше 30 градусов — из-за этого у Сергея Смирнова увеличилось давление.

Сергею Смирнову оказана необходимая медицинская помощь, состояние его здоровья контролируется медиками. Татьяна Потяева, уполномоченный по правам человека в РФ

Она отметила, что в камере теперь создана возможность для проветривания.

Ранее мы писали, что защита главреда "Медиазоны" Смирнова подаст жалобу на решение арестовать его на 25 суток.

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