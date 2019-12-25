Журналист "Медиазоны" Сологуб заявил об угрозах полицейского срезать ему кожу

Представитель СМИ запомнил номер представителя закона, который ему угрожал.

Журналист "Медиазоны" Никита Сологуб заявил об угрозах полицейского срезать ему кожу. По словам представителя СМИ, инцидент произошел в тот момент, когда он снимал процесс задержания. На запечатленных кадрах видно, что представитель закона положил мужчину на асфальт, а после начал сжимать ему голову между своими ногами. Инцидент произошел в Москве.

Причина жесткого задержания, которое попало на видеозапись, неизвестна. Когда оперативники увидели съемку, один из них схватил журналиста за палец, пригрозив сломать руку. Его коллега предложил срезать Сологубу татуировку вместе с кожей. Сологуба полицейские отпустили после того, как он удалил фотографии и видео с устройств.

На данный момент известно, что Никита Сологуб запомнил номер жетона полицейского, который ему угрожал. По его словам, этот номер - 011241.

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Фото: Piter.tv