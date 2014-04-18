Защита главреда "Медиазоны" Смирнова подаст жалобу на решение арестовать его на 25 суток

Следствие установило, что Смирнов нарушил часть 8 статьи 20.2.

Защита главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова подаст жалобу на решение арестовать его на 25 суток. Об этом рассказал его адвокат Фёдор Сирош, который сотрудничает с "Апологией протеста", пишет ТАСС.

Я подам апелляцию на арест Смирнова. По закону это необходимо сделать в течение 10 суток после решения суда. Фёдор Сирош, адвокат "Апологии протеста"

Ранее главного редактора "Медиазоны" арестовали на 25 суток. Следствие установило, что Смирнов нарушил часть 8 статьи 20.2, наказание по которой предполагает до 30 суток ареста. Причиной стала картинка, которую главред "Медиазоны" разместил на своей странице в Twitter – следствие посчитало, что через неё Смирнов призывал граждан на несанкционированные акции. Сергей заявил в суде, что на картинке изображён не он, а солист группы "Тараканы" Дмитрий Спирин. Данный твит, по его словам, не более, чем шутка, в которой обыгрывается внешняя схожесть журналиста с музыкантом.

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