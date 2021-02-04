Главного редактора "Медиазоны" арестовали на 25 суток

Защита обжалует решение Тверского суда.

Главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова арестовали на 25 суток. Решение вынес Тверской городской суд.

Следствие установило, что Смирнов нарушил часть 8 статьи 20.2, наказание по которой предполагает до 30 суток ареста. Причиной стала картинка, которую главред "Медиазоны" разместил на своей странице в Twitter – следствие посчитало, что через неё Смирнов призывал граждан на несанкционированные акции.

Сергей заявил в суде, что на картинке изображён не он, а солист группы "Тараканы" Дмитрий Спирин. Данный твит, по его словам, не более, чем шутка, в которой обыгрывается внешняя схожесть журналиста с музыкантом.

Смирнов подчеркнул, что никого не призывал ни на какие акции 23 января, в день митинга работал из дома. Однако суд всё-равно назначил ему 25 суток ареста.

Адвокат журналиста Фёдор Сирош заявил, что защита обжалует решение Тверского суда.

Ранее в Петербурге задержали более ста человек.

Видео: Telegram / Апология протеста