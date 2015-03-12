В Петербурге задержали более ста человек

Такие данные приводит telegram-канал "Протестный Петербург".

Колонны митингующих в Петербурге разбили, горожане, как сообщают очевидцы, пытаются укрыться от задержаний во дворах. Между тем, к закрытой станции метро "Площадь Восстания" прибыли кинологи – станцию закрыли из-за обнаружения "бесхозного предмета".

По данным telegram-канала "Протестный Петербург", задержаны более ста человек: стоявшие автозаки у Гостиного двора уехали. На Невском проспекте митингующие слушают знаменитую песню Виктора Цоя "Перемен".

Также на улицах города заметили рэперов Славу КПСС и Оксимирона.

Ранее мы писали, что центральные станции метро Петербурга перекрыли на вход и выход.

Фото и видео: "Фонтанка"; telegram-канал "Протестный Петербург"