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В Петербурге задержали более ста человек

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Такие данные приводит telegram-канал "Протестный Петербург".

Колонны митингующих в Петербурге разбили, горожане, как сообщают очевидцы, пытаются укрыться от задержаний во дворах. Между тем, к закрытой станции метро "Площадь Восстания" прибыли кинологи – станцию закрыли из-за обнаружения "бесхозного предмета".

По данным telegram-канала "Протестный Петербург", задержаны более ста человек: стоявшие автозаки у Гостиного двора уехали. На Невском проспекте митингующие слушают знаменитую песню Виктора Цоя "Перемен".

Также на улицах города заметили рэперов Славу КПСС и Оксимирона. 

Ранее мы писали, что центральные станции метро Петербурга перекрыли на вход и выход.

Фото и видео: "Фонтанка";  telegram-канал "Протестный Петербург"

Теги: алексей навальный, митинг, несанкционарованная акция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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