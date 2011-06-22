В декабре прошлого года на Пискаревском кладбище появилась памятная доска в честь героев-журналистов, погибших в осаждённом Ленинграде.

Сегодня, 15 декабря — День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Как подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов, в эту дату по всей стране отдают дань уважения тем, кто погиб, исполняя профессиональный долг. Эта традиция зародилась благодаря инициативе Союза журналистов России ровно 34 года назад.

Особое внимание губернатор уделил подвигу ленинградских журналистов времён Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда, многие из которых трагически погибли на фронте или скончались от истощения и болезней. Эти герои навсегда вписаны в историю нашей культуры, оставив неизгладимый след в сердце каждого петербуржца. Они доносили до людей правду даже ценой собственной жизни, работая на Ленинградском радио, в газетах и журналах. В декабре прошлого года на Пискаревском кладбище появилась памятная доска в честь героев-журналистов, погибших в осаждённом Ленинграде.

Миссия современных военных корреспондентов продолжает оставаться крайне важной, подчеркнул губернатор. Сегодняшние корреспонденты рискуют жизнью, передавая отчёты о событиях в зоне СВО, рассказывая о подвигах российских солдат и мирных инициативах, направленных на восстановление разрушенных городов, таких как Мариуполь.

