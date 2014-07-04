Беглов поздравил петербуржцев с наступлением Хануки

В поздравлении глава города отметил вклад еврейской общины в укрепление единства и сохранение традиций.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города, исповедующих иудаизм, с праздником Хануки. Текст поздравления опубликован на официальном сайте городской администрации. В обращении глава города напомнил об истории праздника, восходящей к 164 году до нашей эры, когда было одержано победа над царством Селевкидов и освобождён Иерусалим.

В Иерусалимском Храме возобновились богослужения и случилось великое чудо горения масла. Согласно преданию, огонь горел восемь дней, хотя масла должно было хватить лишь на сутки. Пусть свет ханукальных свечей наполнит сердца радостью и уверенностью в победе добра! Желаю всем здоровья, благополучия, успехов во всем! Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Губернатор подчеркнул, что Санкт-Петербург с момента своего основания является многонациональным и многоконфессиональным городом. Он отметил, что Петербургская еврейская религиозная община хранит многовековые традиции и вносит большой вклад в воспитание молодого поколения, укрепление единства и согласия в обществе.

Праздник Хануки, также известный как Праздник огней, в этом году будет отмечаться с заката 14 декабря до заката 22 декабря. В эти дни в синагогах и общинных центрах города проходят традиционные богослужения и праздничные мероприятия.

Фото: Еврейская школа "Менахем"