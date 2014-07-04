Путин назвал фестиваль "Площадь Искусств" украшением культурной жизни Петербурга

Мероприятие пройдёт в Санкт-Петербурге с 13 по 25 декабря 2025 года.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям юбилейного XXV Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств", который открылся накануне в Санкт-Петербурге. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.

В своем послании глава государства назвал фестиваль "подлинным украшением культурной жизни Северной столицы и всей страны". Он отметил, что проект, бережно сохраняя традиции и творческое наследие своего основателя — выдающегося дирижёра Юрия Темирканова, продолжает развиваться и вовлекать в свою орбиту как признанных мэтров, так и талантливую молодёжь.

Убеждён, что "Площадь искусств" как всегда порадует своих гостей насыщенной, содержательной программой, познакомит их с выступлениями прославленных исполнителей и всемирно известных симфонических коллективов. Владимир Путин, президент Российской Федерации

Отдельно Владимир Путин обратил внимание на то, что особое место в афише нынешнего фестиваля будет уделено произведениям Дмитрия Шостаковича. Имя великого композитора уже полвека носит Санкт-Петербургская академическая филармония — одна из главных площадок мероприятия. Президент пожелал участникам и гостям фестиваля ярких, незабываемых впечатлений. Юбилейный форум традиционно собрал ведущих российских и зарубежных музыкантов и будет проходить на основных концертных площадках города до конца декабря.

Фото: philharmonia.spb.ru