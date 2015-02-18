Владимир Путин примет участие в неформальном саммите СНГ в Петербурге

Президент в течение недели примет участие в двух ключевых мероприятиях: ответит на вопросы россиян и встретится с лидерами стран Содружества.

На предстоящей неделе президент России Владимир Путин примет участие в двух значимых мероприятиях в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствует его рабочий график, опубликованный на сайте телеканала "Вести" со ссылкой на журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Первым событием станет объединённый формат "Прямой линии" и большой пресс-конференции под названием "Итоги года". Мероприятие, в ходе которого глава государства ответит на вопросы россиян, в том числе журналистов, запланировано на полдень 19 декабря.

А уже в конце недели, 21-22 декабря, в Санкт-Петербурге пройдёт неформальный саммит глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ). Проведение таких ежегодных встреч в верхах в конце декабря уже стало традицией, и проходят в Северной столице России.

Ранее Piter.TV сообщал, что Захарова назвала "наперсточниками" европейские власти из-за Украины.

Фото: kremlin.ru