В МИД России прокомментировали скандал с белым свертком на столе у Макрона в поезде, следовавшего в Киев.

Отказ пресс-службы Североатлантического военного альянса в выдаче аккредитации корреспонденту новостного российского агентства ТАСС на неформальную встречу руководителей внешнеполитических ведомств НАТО, организованной в Анталье в период с 14 по15 мая, - это демонстрация неуважения и игнорирование принципов свободы слова. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что Запад не сможет накинуть на наш "журналистский роток платок". В письме от пресс-службы НАТО говорилось о том, что заявка ТАССА "не была удовлетворена".

Это демонстрация неуважения и абсолютного игнорирования таких понятий, как демократические принципы, свобода слова, обеспечение прав журналистов... навесить ярлыки, маргинализировать российские СМИ, сказав, что это не журналисты и не журналистика", а также с тем, чтобы "себя обезопасить". Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что если там на столах у глав МИД НАТО будут различные "салфетки" и "ложечки для сахара", то российские корреспонденты так об этом и напишут. В Москве добавили, что ранее так бы написали и западные журналисты, однако теперь им запрещено делать все, даже думать самостоятельно. Таким образом чиновница из России прокомментировала историю с недавним видео с французским президентом Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, сделанное в поезде во время их рабочей поездки в Киев. На видеозаписи от СМИ Макрон после начала съемки журналистами их встречи, спохватившись, торопливо убрал маленький белый сверток со стола.

"Душители демократии": Захарова – о критике политиков за визит в Москву.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik