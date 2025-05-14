В МИД России прокомментировали расследование Европарламента в отношении депутатов, приехавших в Россию на День Победы.

Те, кто критикует западных политических лидеров за приезд в Москву на празднование 80-летия Победы в Москву, теперь могут называть себя душителями демократии и душителями свобод. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница прокомментировала историю о том, что в Европейском парламенте началось расследования в отношении депутатов, которые съездили в Россию для участия в торжественных памятных мероприятиях. По мнению представительницы МИД РФ, такая ситуация говорит только о том, что никакой свободы в странах коллективного Западе нет, что свободу Брюссель не уважает.

Это саморазоблачение. Никакой не может быть свободы, если люди запрещают другим людям – присутствовать на официальном мероприятии или вообще на каких-либо мероприятиях, не имея на это никаких официальных полномочий. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова уличила западных журналистов в "стратегической слепоте".

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik