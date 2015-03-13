Захарова уличила западных журналистов в "стратегической слепоте"

В МИД России напомнили, что Запад "бряцает оружием", но обвиняет в этом Москву.

Западная журналистика в настоящее время переживает самое чудовищное состояние за свою историю. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница публично уличила представителей иностранных СМИ из коллективного Брюсселя и США, освещавших парад Победы в Москве на 9 мая, в "стратегической слепоте" и лицемерии. В МИД РФ напомнили, что в европейском регионе активно развивалась пропаганда с 30-ых годов XX века, когда СМИ не видели и не слышали того, что происходило с гетто и концлагерями. Однако сейчас, по словам Марии Захаровой, ситуация сейчас в западной журналистике еще хуже, так как раньше не было таких технических средств для получения, передачи и проверки информации, которыми общество обладает теперь.

Каждый день в центре Европы несколько государств и Европейского Союза, и, например, Британия... заявляют об увеличении оборонных расходов, о милитаризации, о ядерных зонтиках, о каких-то бомбардировщиках с ядерной начинкой, несмотря на это бряцает оружием, с точки зрения западных журналистов, Россия. Безумие. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова прокомментировала публикации о переговорах России и Украины.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik