В реестр СМИ-иноагентов вошли издатель и главный редактор "Медиазоны"

Также в список попали два юрлица и 20 журналистов, правозащитников.

Минюст РФ добавил в реестр СМИ-иноагентов издателя "Медиазоны" Петра Верзилова* и главного редактора издания Сергея Смирнова*. Информация появилась на сайте ведомства 29 сентября.

В реестр также попали журналисты и правозащитники: Важенков Артем, Грезев Александр, Гурман Юрий, Гусев Андрей, Егоров Владимир, Жилинский Владимир, Жилкин Владимир, Иванова София, Карезина Инна, Каткова Вероника, Кильтау Екатерина, Ковин Виталий, Костылева Полина, Кузьмина Людмила, Любарев Аркадий, Лютов Александр, Петров Алексей, Пигалкин Илья, Пискунов Сергей, Тихонов Михаил и правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Кроме того, в списке оказались ООО "ЗП"* – юридическое лицо "Медиазоны" и ООО "Зона права"* – организация "Зона права".

Месяц назад в реестр СМИ-иноагентов вошли издание "Важные истории"* и телеканал "Дождь"*.

Фото: pexels.com