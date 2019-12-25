Пойманы мошенники-лжеродственники, которые выманивали деньги у пожилых петербуржцев

По телефону аферисты рассказывали, как нуждаются в деньгах.

Оперативники уголовного розыска Главка задержали в Петербурге банду телефонных мошенников. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, злоумышленники звонили пенсионерам, представлялись родственниками и просили денежной помощи, давя на жалость различными историями.

Задержанными оказались 35-летний уроженец Красноярского края и 24-летний житель Ленобласти. По версии полиции, злоумышленники рассказывали своим пожилым жертвами истории о нужде в дорогостоящей операции, о попадании в ДТП и желании уйти от уголовной ответственности. В истории про операцию для "сына" поверила 80-летняя пенсионерка из Сестрорецка и отдала мошенникам 100 тысяч рублей и 2000 евро. По данному факту возбудили уголовное дело.

Полиция полагает, что на счету задержанных немало подобных эпизодов. В ходе обыска у аферистов изъяли восемь мобильных телефонов, сим-карты, системный блок.

Ранее мы писали, что суд заключил под стражу петербуржца, устроившего расправу над братом.

Фото: пресс-служба ГУ МВД