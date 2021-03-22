Правоохранитель предупредил, что откроет огонь — нападавший не отреагировал.

В Подмосковье полицейский застрелил мужчину, угрожавшего массовым убийством и нападавшего на людей со штыковой лопатой. Об этом сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Известно, что на территории одного из складов в Раменском рабочий повел себя неадекватно, он пытался совершить суицид. На место прибыли полицейские и скора, в которой пациент пришёл в себя, избил водителя и убежал на склад. Там он с лопатой бросался на людей. Полицейский потребовал прекратить и соблюдать спокойствие — в ответ мужчина стал нападать на сотрудника.

Правоохранитель предупредил, что откроет огонь — нападавший не отреагировал. При нападении полицейский открыл огонь на поражение.

Ранее ФСБ изъяла в Подмосковье крупную партию синтетических наркотиков.

Видео: Telegram / LIFE SHOT