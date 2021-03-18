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В Подмосковье мужчина убил 40-летнюю сестру

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Подозреваемый задержан, он будет допрошен.

В Подмосковье мужчина убил 40-летнюю сестру. Об этом журналистам рассказала старший помощник главы Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий. Чиновница заметила, что трагедия произошла в городе Котельники 18 марта. Во дворе многоэтажного здания 43-летний подозреваемый с холодным оружием напал на родственницу. Женщина скончалась на месте.

По данному факту следственным отделом по городу Люберцы ГСУ (главное следственное управление - ред.) СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "убийство".

Ольга Врадий, представитель СК РФ по региону

Следствие допрашивает возможных свидетелей преступления, а также изымает записи с камер видеонаблюдения. С места трагедии криминалисты изъяли нож. Устанавливаются мотивы произошедшего. Фигуранта уголовного дела задержали. В ближайшее время с ним будет проведен допрос.

Прокурор запросил 22 года для полицейского за бойню в московском метро.

Фото: Piter.tv

Теги: ольга врадий, подмосковье, следственный комитет, убийство
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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