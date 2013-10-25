Губернатор Подмосковья признался, в каких ситуациях матерится

Он отметил, что старается в жизни не делать того, за что потом будет стыдно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв признался, в каких ситуациях матерится. Заявление он сделал в интервью тиктокеру Арине Ростовской, пишет "360".

Воробьёв рассказал, что мат — часть жизни и языка, которая нужна для выражения эмоций. Однако, подчеркнул он, нецензурную брань ни в коем случае нельзя использовать для оскорбления или унижения человека.

Должен признаться, да, матерюсь. Бывают моменты эмоциональные, особенно в спорте. Андрей Воробьёв, губернатор Подмосковья

Он отметил, что старается в жизни не делать того, за что потом будет стыдно.

Ранее Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась.

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