Губернатор Подмосковья признался, в каких ситуациях матерится

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв признался, в каких ситуациях матерится. Заявление он сделал в интервью тиктокеру Арине Ростовской, пишет "360".
Воробьёв рассказал, что мат — часть жизни и языка, которая нужна для выражения эмоций. Однако, подчеркнул он, нецензурную брань ни в коем случае нельзя использовать для оскорбления или унижения человека.
Должен признаться, да, матерюсь. Бывают моменты эмоциональные, особенно в спорте.
Андрей Воробьёв, губернатор Подмосковья
Он отметил, что старается в жизни не делать того, за что потом будет стыдно.
Ранее Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась.
Фото: pixabay.com
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