Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась

Глава Подмосковья встретился с президентом России в Москве.

Глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась. Об этом чиновник сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Год, как и во многих регионах, был очень сложный. В части COVID-19 мы третьи по количеству выявленных случаев. С первого дня все те решения, которые вы принимали, поддержка в совокупности за 2020 год - федеральный бюджет нам выделил 30 млрд рублей, плюс 60 млрд мы своих денег потратили на то, чтобы сохранить здоровье людей. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Глава региона напомнил, что в регионе было развернуто достаточное количество инфекционных коек для пациентов. Врачам была предоставлена как федеральная, так и региональная выплата. Воробьев заметил, что сейчас ведется процесс сворачивания койкомест. Гость Кремля посчитал, что важным вопросом для области является вакцинирование. Он заметил, что прививки населению активно ставятся в поликлиниках и стационарах больниц, а также передвижных ФАПах, которые подъезжают на территорию предприятий, в торговые центры.

Воробьёв заявил, что жителям Подмосковья дадут рассрочку платежей по ЖКХ из-за холодов.