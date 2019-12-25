Приговор будет оглашен 5 апреля.

Прокурор запросил 22 года для полицейского за бойню в московском метро. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил собственный источник. В суде будет рассматриваться дело Алексея Смирнова, застрелившего коллегу в вестибюле "Рязанского проспекта". Также следствие просит удовлетворить иск потерпевшей стороны. В пользу вдовы и сына могут взыскать по полтора миллиона рублей каждому в качестве компенсации морального вреда, а отцу и брату - по 800 тысяч рублей.

Прокурор в прениях просил назначить Смирнову наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима, из них десять лет отбывания наказания в тюрьме, а также ограничения свободы на срок два года. источник агентства

Напомним, что приговор фигуранту дела огласят пятого апреля. Трагедия произошла в сентябре 2019 года, когда в ходе конфликта подозреваемый девять раз выстрелил по коллегам из оружия. Один представитель закона погиб на месте, еще один был ранен, а третий не пострадал. Суд присяжных ранее принял решение, что Смирнов заслуживает снисхождения, поэтому ему не будет грозить пожизненное лишение свободы.

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Фото: Piter.tv