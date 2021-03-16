Ребенок получил травму головы.

Полицейский сбил школьника на служебном автомобиле. Об этом сообщили журналисты Telegram-канала LifeShot. По данным источника, инцидент произошел на Шипиловской дороге в Москве, когда 11-летний мальчик перебегал проезжую часть в неположенной месте. Он попал под колеса 34-летнего инспектора ППС, который находился на рабочей смене.

В настоящее время пострадавший госпитализирован. Медики зафиксировали у пациента сотрясение и черепно-мозговую травму. Водитель, под колесами которого оказался ребенок, был трезв. Мать пострадавшего школьника сообщила журналистам, что сын возвращался после учебы. У него были дополнительные занятия по английскому языку. Днем 16 марта родители планируют забрать мальчика из больницы.

По данному факту полиция проводит проверку.

Прокуратура начала проверку после нападения собаки на ребенка в Москве.

Фото и видео: Telegram/LifeShot

