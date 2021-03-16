Пострадавшая госпитализирована с рваными ранами затылка.

Прокуратура начала проверку после нападения собаки на ребенка в Москве. Известно, что немецкая овчарка атаковала двухлетнюю девочку в подъезде жилого дома по Новгородской улице на северо-востоке города. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Главного Следственного управления СК по столичному региону Юлия Иванова.

Следственными органами ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). Юлия Иванова, официальный представитель СК РФ по Москве

Известно, что животное напало на ребенка в присутствии хозяина. Сейчас пострадавшая малышка госпитализирована в больницу святого Владимира с рваными ранами в области затылка. Атака собаки произошла в тот момент, когда мать с дочкой выходили из лифта. В это момент с прогулки возвращалась 50-летняя женщина с овчаркой.

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Видео: Telegram / LIFE SHOT