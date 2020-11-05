Из здания эвакуировались 300 человек.

В Москве загорелся бизнес-центр "Савеловский Сити". Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах. На данный момент известно, что очевидцы помогают пожарной технике проехать к месту инцидента. Из здания спасателям удалось эвакуировать порядка 300 человек.

В здании бизнес-центра "Савеловский Сити" произошло возгорание на одном из верхних этажей, есть открытое горение. Эвакуировано 300 человек. источник агентства

По предварительной информации, источник воспламенения находится на 17 этаже 20-этажного здания. Внутри помещения фиксируется плотное задымление. На месте инцидента работают экстренные службы столицы.

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Видео: Telegram / LIFE SHOT