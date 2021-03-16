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Москве задержан неадекват, убивший молотком случайного прохожего, приняв того за ведьму

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Злоумышленника проверят на психическое состояние.

Москве задержан неадекватный мужчина, убивший молотком случайного прохожего. Сам нападавший рассказал правоохранительным органам, что принял жертву за ведьму. Трагедия произошла в ночь на 16 марта около жилого здания по улице Довженко. Злоумышленник сначала атаковал местного жителя, начав избивать, а после нанес ему  множественные удары по голове орудием. Личность жертвы устанавливается.

По факту произошедшего задержан уроженец Петербурга 1997-го года рождения. В ближайшее время его доставят в следственное управление. Молодому человеку будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Специалисты полагают, что нападавший находится в неадекватном состоянии.

Ищвестно, что подозрение в убийстве пало на Никиту Воробьева. Его поймали на квартире приятеля. Знакомые описали возможного преступника как спортивного, бойкого паря, который интересовался американским футболом. По их словам, петербуржец имеет некоторые проблемы с психикой.

Депутата петербургского ЗакСа Резника отпустили из ОВД в Москве.

Видео: Telegram / ОПЕР Слил

Теги: ведьма, молоток, москва, убийство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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