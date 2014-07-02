Депутата петербургского ЗакСа Резника отпустили из ОВД в Москве

Первый федеральный форум независимых депутатов должен был проводиться 13 и 14 марта, но в первый день начались задержания.

Депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника отпустили из ОВД по Преображенскому району Москвы 13-го марта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Мосгордумы Михаил Тимонов. Его так же задержали накануне на форуме "Муниципальная Россия".

Вместе с Резником из ОВД также вышел председатель Фонда Бориса Немцова за свободу Владимир Кара-Мурза. В отношении политиков возбудили дела по статье 20.33 КОАП РФ.

Форум муниципальных депутатов квалифицируется как "осуществление деятельности нежелательной организации". написал Кара-Мурза младший в своем Instagram.

Форум "Муниципальная Россия" прошел 13 марта в Москве. Также полиция задержала бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, главу московского МО "Красносельский" Илью Яшина и других. В ГУ МВД РФ объяснили задержания тем, что общественные деятели пытались провести публичное мероприятие с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, в форуме участвовали представители организаций, деятельность которой была признана нежелательной в России.

Фото: Telegram / Михаил Тимонов