Депутата Резника задержали в Москве на форуме "Муниципальная Россия"

Вместе с ним в автозак усадили Илью Яшина, Андрея Пивоварова, Владимира Кара-Мурзу.

Депутата петербургского Законодательного собрания Максима Резника задержали в Москве на форуме "Муниципальная Россия". Об этом в двенадцатом часу дня в субботу, 13 марта, сам парламентарий сообщил на своей странице ВКонтакте".

Известно, что на форуме было еще около 150 человек, среди которых заметили журналиста и оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу, политических деятелей Евгения Ройзмана и Илью Яшина, оппозиционного политика Андрея Пивоварова и депутатов из всех регионов страны. Всех участников задержали и, как сообщил в своем "Твиттере" Кара-Мурза, доставили в ОВД "Преображенское".

Обвиняют в "сотрудничестве с нежелательной организацией". Будут оформлять протоколы по ст. 20.33 КоАП РФ. заявил Максим Резник

Через 40 минут после начала форума помещение заполнили сотрудники полиции. Всех депутатов (около 150 человек) задержали и отвозят в отделы полиции рассказал Илья Яшин под фотографией в Instagram из автозака

Ранее мы сообщали, что комиссия по этике ЗакСа рассмотрит ситуацию с депутатом Максимом Резником, его родственником и наркообыском.

Фото: Telegram / Протестный Петербург, Алина Данилина; Instagram / ilya_yashin