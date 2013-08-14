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Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило один миллион
Сегодня, 14:14
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matveyvn

Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило один миллион

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За сутки выздоровело 1 110 пациентов, за все время - 920 388.

Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило один миллион и составило 1 000 394. За минувшие сутки оперативный штаб зафиксировал 1 905 случаев инфицировнаия COVID-19.

Прирост составил 0,19%. Днём ранее, 13 марта, было зарегистрировано 1 600 случаев заражения.

За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончалось 55 человек. За время пандемии зарегистрировано 15 764 летальных исхода из-за COVID-19.

За сутки выздоровело 1 110 пациентов, за все время - 920 388.

Всего в столице за время пандемии заразились примерно 7,9% москвичей.

Ранее мы писали, что менее чем у тысячи петербуржцев обнаружили коронавирус за прошлые сутки.

Теги: коронавирус, москва, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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