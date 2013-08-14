Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило один миллион и составило 1 000 394. За минувшие сутки оперативный штаб зафиксировал 1 905 случаев инфицировнаия COVID-19.
Прирост составил 0,19%. Днём ранее, 13 марта, было зарегистрировано 1 600 случаев заражения.
За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончалось 55 человек. За время пандемии зарегистрировано 15 764 летальных исхода из-за COVID-19.
За сутки выздоровело 1 110 пациентов, за все время - 920 388.
Всего в столице за время пандемии заразились примерно 7,9% москвичей.
Ранее мы писали, что менее чем у тысячи петербуржцев обнаружили коронавирус за прошлые сутки.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все