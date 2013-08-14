Менее чем у тысячи петербуржцев обнаружили коронавирус за прошлые сутки

Северная столица занимает второе место в России по числу заболевших.

Вчера у 937 жителей города выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили 14 марта в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 в России.

Число погибших 13 марта от коронавируса в Петербурге составило 37 человек. Показатель суточной смертности постепенно снижается. Всего в стране за минувшие сутки скончались от инфекции 395 пациентов.

Ранее в Piter.tv сообщили, что более 20 тысяч человек проверились на коронавирус в Петербурге. А в Единую службу по вопросам, связанным с заболеванием, обратилось почти 6,5 тысяч петербуржцев.