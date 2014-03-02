Более 20 тысяч человек проверились на коронавирус в Петербурге

В Единую информационно-справочную службу по вопросам о COVID-19 обратилось 6420 жителей города.

За последние сутки в Северной столице прошли обследование на коронавирус 20691 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 14 марта.

В Единую службу по вопросам, связанным с заболеванием, обратилось почти 6,5 тысяч петербуржцев.

Пополнились и ряды волонтеров "мывместе". На портале движения зарегистрировались 1424 желающих, прошли обучение и аккредитацию более тысячи граждан.

За прошедшую неделю количество новых случаев заболевания COVID-19 увеличилось на 9%. Однако число госпитализированных пациентов снизилось.

Ранее в Piter.tv стало известно, как худрук "Буффа" перенес коронавирус.

Фото: Piter.tv