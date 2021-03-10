Худрук "Буффа" рассказал о том, как тяжело перенес коронавирус

Вирусная инфекция серьезно угрожала жизни артиста.

Художественный руководитель театра "Буфф", актер и режиссер театра Евгения Петросяна "Кривое зеркало", заслуженный артист России Михаил Смирнов рассказал о том, как тяжело он перенес коронавирус. Он заболел в конце ноября, узнал "Петербургский дневник".

Температура почти до 40 градусов резко поднялась на 4-й день, после чего Михаил Смирнов решил лечь в больницу. Его госпитализировали в Александровскую больницу и почти сразу поместили в реанимацию под кислород. Как оказалось позже, исход заболевания был не известен, так как поведение COVID-19 может быть непредсказуемым. Пропали вкусы и запахи. У актера был цитокиновый шторм — поздняя стадия инфекционного процесса. Легче стало после укола, который сделали врачи.

Вы спрашиваете про страх, а я говорю про радость. Радость – это когда выписывают из реанимации в обычную палату, и ты понимаешь, какой это праздник – посмотреть в окно, увидеть, например, светящуюся бензоколонку. Подумать о том, что скоро Новый год. Принять душ. отметил Смирнов.

Артиста выписали 14 декабря, но тест на коронавирус еще был положительным. Встал вопрос: куда ехать? Пришлось снять квартиру на несколько дней. По словам Михаила Смирнова, необходимо проработать ситуацию с тем, куда идти людям с положительным результатом, которые сами не могут себя обслуживать.

В январе руководитель "Буффа" вернулся к работе, однако после коронавируса все еще не восстановился. Вместе 2-3 репетиций в день теперь проводит только 1.

Фото: smirnovmihail.ru